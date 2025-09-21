Il Circolo del Tennis Agrigento ricorda Marco Chiaramonti

Condividi

“Il Circolo del Tennis di Agrigento perde per sempre la sua anima: Marco Chiaramonti, maestro, amico fraterno e disponibile, motore di tutte le attività sociali del club. Più generazioni si sono avvicinate al tennis e al padel grazie alla sua passione, esperienza e singolare affabilità.

Non perdiamo soltanto un grande maestro ma il cuore pulsante e insostituibile di questo circolo. La Presidente, il Direttivo, i soci, gli allievi, si uniscono al dolore dell’amata moglie Paola, della figlia Sofia e della madre Virginia”.

Il comunicato lo firma il presidente del Circol del Tennis di Agrigento Lucia La Marca.