Il CGA Amministrativa ordina la riapertura di un centro di revisione auto ad Agrigento

Con provvedimento del 7 maggio 2025 la Motorizzazione Civile di Agrigento revocava l’autorizzazione rilasciata alla società G.S. con sede in Agrigento per l’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli fino a 3,5t. e ciò in ragione di presunte irregolarità in capo all’ispettore tecnico preposto.

Avverso il predetto provvedimento di revoca il centro di revisioni agrigentino, assistito dagli avv.ti Girolamo Rubino, Calogero Marino e Daniele Piazza, avviava un contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo, censurando sotto diversi profili il provvedimento adottato dalla Motorizzazione Civile di Agrigento.

In particolare, i legali rilevavano in giudizio che il provvedimento non era stato adottato su accertate e dimostrate mancanze che, astrattamente, avrebbero potuto determinare la revoca dell’autorizzazione in questione, né su alcun concreto elemento che avrebbe potuto attestare la violazione delle norme regolamentari di riferimento.

A tal fine gli avv.ti Rubino, Marino e Piazza evidenziavano che soltanto qualche mese prima dell’adozione della revoca, la stessa Motorizzazione, in occasione dei controlli periodici, non aveva sollevato alcun rilievo.

Ed ancora, veniva rassegnato che a seguito della sostituzione del responsabile tecnico e del rilascio di una nuova autorizzazione le presunte criticità rilevate dall’amministrazione risultavano del tutto superate.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con ordinanza del 10 settembre 2025, dopo avere rilevato, così come rassegnato dagli avv.ti Rubino, Marino e Piazza, che poiché anteriormente alla revoca impugnata è stata rilasciata una nuova autorizzazione per l’esercizio dell’attività di revisione, qualsiasi irregolarità che abbia riguardato il rapporto con il precedente direttore non pare idonea a inficiare l’affidabilità delle prestazioni rese dalla ditta G.S., ha sospeso gli effetti del provvedimento di revoca e ciò anche in ragione del fatto che l’attività di revisione dei veicoli costituisce un volano per le ulteriori attività espletate dalla ditta ricorrente.

In esecuzione della detta ordinanza, la Motorizzazione Civile di Agrigento ha dunque consentito alla ditta G.S. di riprendere l’attività di revisione dei veicoli.