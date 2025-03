Il CGA accoglie ricorso proposto dall’ex Vice Segretario Generale dell’Ars illegittimamente collocato in quiescenza, condannando l’ARS al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali

Condividi

Visualizzazioni 138

Il CGA accoglie ricorso proposto dall’ex Vice Segretario Generale dell’Assemblea Regionale Siciliana illegittimamente collocato in quiescenza, condannando l’ARS al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Nel 2008, il Consiglio di Presidenza dell’A.R.S.,in deroga all’allora normativa vigente del Regolamento del personale dell’ARS, approvava una disposizione che permetteva all’amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro e di collocare in quiescenza i dipendenti che avevano maturato 40 anni di servizio.

Sulla base di tale disposizione l’ARS deliberava il collocamento in quiescenza dell’ex. Vice Segretario dell’ARS – Dr. F. C. – che alla data del 31.12.2008 aveva maturato 40 anni di anzianità contributiva presso l’ARS.

Quest’ultimo, ritenendo illegittimo il pensionamento anticipato disposto nei suoi confronti, con il patrocinio degli Avv. Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, instaurava un contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo.

In particolare, tali difensori rilevavano l’illegittimità del collocamento in quiescenza, poiché basato sull’applicazione retroattiva di una disposizione regolamentare.

Condividendo le tesi difensive degli Avv.ti Rubino e Impiduglia,il CGA, accoglieva l’appello e, per l’effetto annullava gli atti impugnati.

Tuttavia, l’ARS non disponeva la riammissione in servizio dell’appellante deliberando nuovamente il mantenimento in quiescenza del dipendente.

Ritenendo illegittimo anche tale provvedimento il Dr. F.C., sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, lamentava innanzi al Giudice Amministrativo, l’illegittimità del provvedimento riconfermativo del collocamento in quiescenza e domandava, altresì, il risarcimento dei danni patrimoniali, pari alla differenzatra quanto percepito a titolo di pensione ed il trattamento retributivo cui avrebbe fruito se non fosse stato illegittimamente allontanato dal servizio, nonché il danno all’immagine professionale e da perdita di chance.

Ebbene, il CGA, con sentenza del 17 marzo 2025,ha accolto il suddetto gravame ed ha ritenuto fondatala richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta da detti difensori nell’interesse del Dr. F.C..

In particolare, con tale pronuncia, il CGA ha rilevato che per l’effetto dell’illegittimo collocamento in quiescenza il Dr. F.C. ha patito un ingente danno patrimoniale pari alla differenza tra i ratei pensionistici medio tempore percepiti e il trattamento retributivo cui quest’ultimo avrebbe goduto se non fosse stato illegittimamente collocato in quiescenza, condannando quindi l’ARS al pagamento di tale voce di danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il CGA ha inoltre riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall’ex dipendente.

Pertanto, per l’effetto della pronuncia resa dal CGA, il dott. F.C. avrà diritto ad ottenere dall’ARS a titolo risarcitorio una rilevante somma sulla base dei criteri fissati dal Giudice.