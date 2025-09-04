Il caso Amorosia fa discutere; un test ad alcuni dipendenti per sapere se l’ex segretario fosse a conoscenza della volontà della nuova amministrazione di sostituire il segretario?”

Condividi

Non si sa bene se si tratta di una sorta di comunicato, di un foglio o chissà di quale altra cosa. In testa al foglio regna la seguente scritta: “Richiesta informazioni scritte”. Di certo ci sono dei quesiti rivolti ad alcuni dipendenti (non si sa come sia avvenuta la scelta degli stessi) attraverso i quali il presidente del Libero Consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino chiede a loro se fossero a conoscenza del fatto che il dott. Piero Amorosia, già Segretario Generale del Libero Consorzio, sapesse che l’intenzione della nuova amministrazione fosse propensa a sostituire la sua figura con un’altra.

Certo, qualcuno si chiede come mai sono stati scelti alcuni dipendenti secondo quali criteri?

Cosa abbia intenzione di fare il presidente questo non lo sa nessuno; di certo lui vive questa vicenda in una situazione di privilegio in quanto posizione privilegiata e di autorità, anche se a dire il vero il “sentito dire” non ha alcuna rilevanza giuridica.

E’ ulteriormente confermato che il caso Amorosia-Libero Consorzio continua a far discutere. Una discussione che certamente non finirà qui in quanto già il dott. Amorosia ha presentato ricorso avverso alla sua sostituzione.

Staremo a vedere.