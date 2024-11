Il Cartello Sociale saluta il Prefetto Romano e dà il benvenuto al Prefetto Caccamo

Condividi

IL Cartello Sociale della provincia di Agrigento porge un caloroso benvenuto al nuovo Prefetto, Salvatore Caccamo, e rivolge un cordiale saluto al Prefetto Filippo Romano, prossimo a raggiungere la sede di Vicenza.

Nell’accogliere il nuovo rappresentante dell’Ufficio Territoriale del Governo, il Cartello ribadisce il proprio impegno a collaborare con le istituzioni, coerentemente con la propria missione orientata al sociale e alla difesa degli ultimi. In questo senso la Prefettura viene riconosciuta come un punto di riferimento fondamentale, grazie al suo ruolo di coordinamento a supporto della provincia e delle realtà sociali e istituzionali locali.

Formulando i migliori auguri di buon lavoro al dott. Caccamo, il Cartello manifesta fiducia nelle sue capacità di affrontare con efficacia le emergenze e le sfide del territorio.

In particolare, sottolinea l’importanza del ruolo del prefetto nel sostenere gli sforzi della città in vista del prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025, che Agrigento si appresta a celebrare, vedendo in questa occasione una grande opportunità per la crescita della comunità.