Il Cartello Sociale incontra il Prefetto Caccamo

Condividi

Visualizzazioni 94

L’incontro tra il prefetto di Agrigento e i rappresentanti del cartello sociale ha messo in luce questioni fondamentali per il futuro del territorio, con particolare attenzione a problematiche strutturali e infrastrutturali come parcheggi, trasporti, viabilità, emergenza idrica, decoro urbano e gestione dei rifiuti.

L’obiettivo principale del confronto che è stato molto cordiale e costruttivo è risultato duplice: da un lato, preparare al meglio la città e la provincia in vista degli eventi del 2025; dall’altro, favorire una crescita duratura del territorio e superare le criticità più urgenti, a cominciare dall’ emergenza idrica e dallo stato in cui versano le infrastrutture viarie.

Secondo il cartello sociale, il gruppo tecnico-operativo permanente istituito dal prefetto è considerato uno strumento essenziale per affrontare sfide complesse che vanno ben oltre l’aspetto organizzativo legato agli eventi culturali. Questo approccio mira a trasformare le difficoltà logistiche e infrastrutturali in opportunità di sviluppo, garantendo non solo il successo dell’evento, ma anche un’eredità positiva e duratura per l’intera comunità agrigentina.

L’incontro ha quindi rappresentato un momento di dialogo e collaborazione tra istituzioni e parti sociali, con l’intento di individuare soluzioni concrete e sostenibili per il territorio.

Con riferimento alla manifestazione promossa dal Cartello Sociale presso il ponte Milena in programma per il prossimo 25 gennaio, in considerazione dell’ interessamento diretto del prefetto nei confronti di Anas per ottenere aggiornamenti sullo stato dell’ arte della ricostruzione del ponte, è stato deciso di sospendere l’ iniziativa per consentire al dott. Caccamo di compiere gli opportuni passaggi per avere chiarimenti in merito