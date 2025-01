Condividi

Visualizzazioni 92

Il Cartello sociale esprime pieno compiacimento per la nomina del nuovo presidente del Tribunale di Agrigento.

Il Cartello sociale della provincia di Agrigento esprime pieno compiacimento per la nomina del nuovo presidente del Tribunale di Agrigento e rivolge al dott. Melisenda Giambertoni i più sentiti auguri di buon lavoro.

Le congratulazioni vogliono sottolineare l’importanza del prestigioso e delicato incarico che egli si appresta a ricoprire, nella convinzione che il suo notevole bagaglio professionale rappresenta una garanzia per il territorio di Agrigento, che richiede un saldo presidio giudiziario in un contesto dove la legalità deve essere la precondizione indispensabile per favorire lo sviluppo.

In questo senso, il Cartello sociale riconosce che il ruolo della giustizia rimane cruciale per il progresso sociale ed economico della comunità.

Per questo le battaglie portate avanti rappresentano un impegno costante per favorire un percorso di crescita del territorio dove si affermi il principio che senza cultura non c’ è legalità.