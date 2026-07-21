Il Campione del Mondo della pizza torna a casa: Francesco Salamone lascia la Germania per Lounge Beach Scala dei Turchi.

Condividi

Visualizzazioni 191

Un ritorno alle radici che sa di pizza e di mare. Francesco Salamone, maestro pizzaiolo agrigentino e Campione del Mondo di Pizza Classica Napoletana, ha scelto di lasciare i suoi due locali in Germania per tornare in Sicilia e portare la sua arte a Lounge Beach Scala dei Turchi.

Per accoglierlo, Lounge Beach ha deciso di aprire nei primi giorni di agosto una parte dedicata alla pizzeria con forno a pietra, pensata e costruita appositamente per lui. Uno spazio nuovo, affacciato sulla costa bianca, dove l’impasto incontra il tramonto e ogni pizza racconta un ritorno.

Dopo oltre dieci anni oltre confine, Salamone riporta a pochi passi dalla Scala dei Turchi un patrimonio di ricerca, tecnica e passione che lo ha reso uno degli ambasciatori della pizza italiana nel mondo.

Chi è Francesco Salamone

Francesco Salamone è un maestro pizzaiolo e imprenditore siciliano, originario di Agrigento. Nel 2013 si trasferisce in Germania, dove fonda il progetto gastronomico La Trinacria, portando la tradizione siciliana e la pizza italiana oltre confine. Grazie alla continua ricerca sugli impasti, alla selezione delle materie prime e alla valorizzazione dei sapori del territorio, ottiene numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali.

È stato pizzaiolo ufficiale di Casa Sanremo per più edizioni e nel 2025 ha conquistato il titolo di Campione del Mondo nella categoria Pizza Classica Napoletana all’ExpoCook World Competition di Roma, oltre ai 3 Pennelli d’Oro ottenuti nello stesso anno. Oggi è considerato uno degli ambasciatori della pizza italiana in Germania, dove ha continuato a promuovere la cultura gastronomica siciliana attraverso il suo lavoro.

L’apertura

La nuova area pizzeria di Lounge Beach Scala dei Turchi aprirà nei primi giorni di agosto. Un debutto che unisce la maestria di un Campione del Mondo alla cornice di una delle coste più iconiche della Sicilia.