Il Calamaro Gigante conquista il Pirandello: un’avventura tra sogni, oceani e meraviglia

C’è un clima di attesa del grande evento al Teatro Pirandello. Si lavora con entusiasmo e impegno per prepararsi ad accogliere una manifestazione prestigiosa come quella inaugurale dell’anno di Agrigento Capitale della Cultura. Una manifestazione che darà il via a tante altre e interessanti iniziative contenute nel ricco calendario di eventi, molte delle quali ospitate nella nostra struttura che stiamo tirando a lucido. E proprio in questa direzione sono andati i lavori di manutenzione e impermeabilizzazione della prestigiosa struttura a cura dell’ufficio tecnico del Comune di Agrigento. Proprio perché lavori in corso, sabato scorso abbiamo avuto le infiltrazioni che adesso sono state eliminate. Proprio ieri sera abbiamo avuto lo spettacolo “Il Calamaro Gigante”, ricevendo applausi calorosi dal pubblico.

Questo mercoledì 15 gennaio alle 17:30, il Teatro Pirandello ospiterà nuovamente “Il Calamaro Gigante”, adattamento teatrale del romanzo omonimo di Fabio Genovesi, scritto in collaborazione con Angela Finocchiaro e Bruno Stori.

La regia dello spettacolo è affidata a Carlo Sciaccaluga, con musiche originali di Rocco Tanica e Diego Maggi. Sul palco, un cast affiatato che comprende Gennaro Apicella, Silvia Biancalana, Marco Buldrassi, Simone Cammarata, Sofia Galvan, Stefania Menestrina, Caterina Montanari e Francesca Santamaria Amato.

Lo spettacolo si distingue per un’attenzione visiva e scenografica di altissimo livello. Le scene e i costumi sono curati da Anna Varaldo, mentre il disegno luci è opera di Gaetano La Mela. Le spettacolari creature marine, ideate da Alessandro Baronio, prendono vita grazie ai costumi realizzati dalla Sartoria Teatrale Nanina e alla tecnologia visiva di Willow Production e Robin Studio, sotto la regia video di Niccolò Donatini.

“Il Calamaro Gigante” narra la storia di Angela, una donna travolta dalle onde della vita e del mare, e Montfort, un enigmatico compagno di viaggio. Insieme, affrontano un’avventura che attraversa epoche e continenti, incontrando personaggi incredibili che hanno vissuto con il coraggio di inseguire i propri sogni.

Con una narrazione che unisce immagini, musica, danza e scenografie spettacolari, lo spettacolo cattura il cuore di ogni età. Dalla scoperta della bellezza degli oceani alla celebrazione del coraggio umano, “Il Calamaro Gigante” invita gli spettatori a tuffarsi nella vita con passione e a credere nella forza dei sogni.

Un messaggio motivazionale, educativo e ambientalista per un pubblico di tutte le generazioni, ma con uno sguardo particolare ai più giovani, chiamati a riscoprire la bellezza della natura e la possibilità di un futuro positivo.

Uno spettacolo da non perdere, capace di commuovere, divertire e sorprendere, per ritrovare la meraviglia del mondo e, insieme, di noi stessi.

Biglietti disponibili presso il botteghino del Teatro Pirandello.

