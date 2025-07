Il branco colpisce a Raffadali, 15enne in prognosi riservata

Condividi

A Raffadali è avvenuta una violenta aggressione a danno di un ragazzino di 15 anni, picchiato selvaggiamente a calci e pugni in strada da quattro altri giovanissimi. E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” a rimedio di parecchi traumi.

La prognosi è riservata. I quattro aggressori si sono dileguati prima dell’intervento delle Forze dell’Ordine. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri della locale stazione.

Si spera adesso che le Forze dell’Ordine possano individuare i responsabili del gravissimo gesto che ha relegato Raffadali come una città violenta, cosa che in realtà non è.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)