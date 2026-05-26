Il benessere mentale degli adolescenti entra nel sistema scolastico italiano con AscoltaMI, Mucci (SGS) bene il Ministro Valditara”

Condividi

Visualizzazioni 168

Da domani, 28 maggio 2026, diventa operativo AscoltaMI, il nuovo servizio nazionale di supporto psicologico per gli studenti promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.Il progetto offre agli studenti di terza media e del primo biennio delle superiori la possibilità di accedere gratuitamente a cinque colloqui psicologici individuali (da 60 minuti ciascuno) tramite voucher da 250 euro, erogati in modalità telematica da psicologi professionisti. Obiettivo del servizio è promuovere il benessere emotivo, prevenire il disagio, gestire stress e ansia e supportare il percorso scolastico.”Il benessere mentale non è un optional: è una condizione essenziale per apprendere e crescere. Con AscoltaMI mettiamo al centro la persona”, ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara.Il servizio è accessibile attraverso la Piattaforma Unica del Ministero. Attraverso la Piattaforma Unica del Ministero, gli studenti (con il supporto delle famiglie) possono richiedere un voucher del valore di 250 euro, valido per un ciclo di cinque colloqui individuali della durata di 60 minuti ciascuno (il primo incontro è di 70 minuti). I colloqui si svolgono in modalità telematica, in videoconferenza, garantendo massima privacy e accessibilità, superando barriere territoriali e socio-economiche. Il servizio è erogato da psicologi professionisti iscritti all’Albo con specifici requisiti. Si tratta di un intervento di ascolto e consulenza, non di psicoterapia, finalizzato a: Promuovere il benessere psicologico ed emotivo. Prevenire il disagio adolescenziale. Supportare la gestione di stress, ansia e difficoltà relazionali. Contrastare l’abbandono scolastico e favorire la motivazione allo studio. Aldo Mucci, leader SGS, esprime apprezzamento per l’azione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Condividiamo la direzione intrapresa dal Ministro Valditara su diverse iniziative in campo scolastico – dichiara Aldo Mucci – A breve lo incontreremo per confrontarci costruttivamente su temi centrali per la comunità educante”