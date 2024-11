Il 4 novembre a Comitini

Condividi

Lunedì prossimo 4 novembre ricorre la festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate. La Prefettura di Agrigento per il 2024 ha scelto Comitini come sede delle celebrazioni in provincia di Agrigento. In piazza Umberto primo, dalle ore 10:30 in poi, interverranno, nel corso delle varie iniziative in programma, il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, e le autorità civili, militari e religiose. A termine della cerimonia sarà inaugurato il Museo del Tricolore allestito nel Palazzo Baronale Bellacera.