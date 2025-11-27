Il 2 dicembre in discussione la mozione di sfiducia all’Ars

Condividi

Il 2 dicembre si riunirà l’Assemblea regionale siciliana per discutere la mozione di sfiducia al presidente della Regione, Renato Schifani, depositata con 23 firme da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Controcorrente. La seduta di Sala d’Ercole sarà limitata a cinque ore. I tempi sono contingentati: la discussione durerà tre ore per l’opposizione, mentre due ore saranno riservate alla maggioranza, alla replica del governatore e al voto. Il voto sarà nominale, con la partecipazione dei settanta deputati. La mozione di sfiducia richiede la maggioranza assoluta per essere approvata. Una volta approvata, si dovrà procedere entro tre mesi con l’elezione di un nuovo presidente e assemblea regionale. La discussione sulla mozione si sovrapporrà alla sessione di bilancio, con la Commissione Bilancio che continua a esaminare la legge di stabilità.