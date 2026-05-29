Il 13 giugno il via al Tour Borghi Rurali

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Un’intera giornata tra cammini rurali, borghi abbandonati e memoria contadina nel cuore dei Monti Sicani. È lo spirito di “Trekking rurale. Un viaggio nei borghi fantasma”, l’iniziativa organizzata da Minerva Aps in programma sabato 13 giugno dalle 9:00 alle 19:00.

A guidare il percorso sarà Beniamino Biondi, autore e ricercatore impegnato da anni nello studio dei borghi rurali nati nel secondo dopoguerra durante la riforma agraria siciliana. L’esperienza unirà trekking e visite guidate attraversando alcuni dei cosiddetti “borghi fantasma”, insediamenti realizzati per ridisegnare il paesaggio agricolo dell’entroterra e migliorare le condizioni di vita dei contadini ma oggi in gran parte abbandonati.

Il programma prevede tappe nei borghi rurali di Manganaro, Portella della Croce e Filaga, luoghi che ancora raccontano le trasformazioni sociali ed economiche della Sicilia del dopoguerra. L’itinerario toccherà anche il Castello di Vicari e il comune di Prizzi, centro simbolico dell’area dei Sicani e custode di tradizioni e memoria locale.

Uno dei momenti centrali della giornata sarà la camminata verso Borgo Riena, considerato uno dei siti rurali più suggestivi dell’area. Qui è prevista una visita approfondita e un pranzo all’aperto pensato come momento simbolico di riappropriazione collettiva di uno spazio oggi silenzioso ma ancora carico di storia.

L’iniziativa punta a offrire non soltanto un’esperienza escursionistica ma anche un percorso di conoscenza del territorio attraverso un cammino lento capace di raccontare le distanze, l’isolamento e le condizioni di vita dei coloni che abitavano questi borghi.

La quota di partecipazione è di 40 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 328 1828905 tramite messaggio WhatsApp.