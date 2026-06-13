Ignazio Cutrò in Commissione antimafia

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La Commissione nazionale antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, ha ascoltato il testimone di giustizia agrigentino, Ignazio Cutrò.

La Commissione nazionale antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, ha ascoltato il testimone di giustizia, Ignazio Cutrò, ex imprenditore edile di Bivona, in provincia di Agrigento, che ha denunciato i suoi estorsori, rivelandosi determinante, al fine delle indagini, in alcune inchieste antimafia nell’entroterra agrigentino. L’audizione è stata incentrata soprattutto sulla decisione del ministero dell’Interno, nell’ottobre del 2016, di non prorogare le misure di protezione a Cutrò e ai suoi familiari, ritenendo non più sussistenti dei rischi. Ignazio Cutrò ha citato tra l’altro un’intercettazione telefonica nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Montagna” risalente al febbraio del 2014: il boss di San Biagio Platani, Giuseppe Nugara, detenuto al 41 bis, rivolgendosi ad un interlocutore, riferendosi a Cutrò affermò: “Appena lo Stato si stanca che gli toglie la scorta poi vedi, che poi…”.

Ebbene adesso la Commissione antimafia indagherà sul perché la Commissione centrale, nel revocare prima la scorta e poi le misure di protezione, non abbia riconosciuto la rilevanza di tali minacce di morte intercettate dai Carabinieri. Nel corso dell’audizione si è discusso anche del sostegno mancato da parte dello Stato per garantire la continuità della sua attività imprenditoriale, ereditata dal padre. Cutrò al termine del confronto ha commentato: “Non è stata la mia prima audizione, ma per la prima volta ho avuto l’impressione di incontrare davvero un’istituzione capace di agire nel concreto, e non a parole”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)