Identificato il senzatetto morto per il caldo a Canicattì

È stato identificato l’uomo rivenuto morto nei pressi della villa comunale a Canicattì, vittima probabilmente delle temperature record che hanno superato i 40 gradi. Si tratta di Paul Ursache, 53 anni, originario dell’Est Europa, senza fissa dimora, da tempo nell’Agrigentino. A consentire il riconoscimento sono stati alcuni familiari e gli accertamenti attraverso il Dna. Dalle verifiche è emerso che era separato da molti anni e che aveva una figlia residente in Campania. L’uomo è stato soccorso in condizioni disperate e trasferito all’ospedale di Canicattì, dove è deceduto per un arresto cardiocircolatorio che i sanitari hanno collegato agli effetti del forte caldo. Al momento del ritrovamento indossava ancora abiti pesanti, tra cui giacca e pantaloni di lana, nonostante l’afa intensa. La salma è custodita nel cimitero di via Nazionale e il Comune provvederà alle spese per la tumulazione.
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