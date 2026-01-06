Identificati i pistoleri dello Zen

Condividi

Sarebbero stati identificati gli altri due protagonisti del video che circola in rete dalla notte di Capodanno e che mostra una sparatoria allo Zen. Nelle immagini, virali in poche ore, si vedono tre giovani a volto scoperto e con i guanti alle mani: due impugnano le pistole, mentre il terzo imbraccia un fucile. Sarebbero già noti alle forze di polizia. Nel video i tre ridono e si abbracciano. Dopo pochi secondi si schierano e scatenano il fuoco: i colpi sono esplosi in aria. Il terzo giovane ripreso nel video è stato riconosciuto già nelle ore successive alla diffusione delle immagini. Si tratta di Manuel Catalano, già inquisito e poi scagionato dall’imputazione dei tentato omicidio all’interno della discoteca Mob a Carini il 23 dicembre del 2022.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)