I tre cacciatori morti: indagini in corso

Condividi

Visualizzazioni 164

Indagini sono in corso a seguito del rinvenimento di tre cacciatori morti nei boschi di Montagnareale, in provincia di Messina. Le vittime, due fratelli di 26 e 44 anni, Davis e Giuseppe Pino, e un pensionato di 82 anni, Antonio Gatani, sono stati intenti a partecipare a una battuta di caccia. I loro corpi sono stati trovati a circa 100 metri di distanza l’uno dall’altro, con i fucili accanto. L’allarme è scattato quando un amico di Gatani, preoccupato per il ritardo dell’anziano, ha avvertito le forze dell’ordine. Si esaminano diverse ipotesi, tra cui un incidente durante la caccia o conflitti tra cacciatori. Le salme sono state trasferite all’obitorio per le autopsie.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)