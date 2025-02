“I Tammura di Girgenti” per il 77° Mandorlo in Fiore rendono omaggio al maestro Gian Campione

Condividi

Visualizzazioni 119

In occasione del prossimo 77° Mandorlo in fiore ad Agrigento, l’associazione “I Tammura di Girgenti”, che partecipa alla kermesse dal 2009, durante lo spettacolo serale al PalaCongressi renderà omaggio al maestro Gian Campione a 20 anni dalla morte. Il presidente de “I Tammura di Girgenti”, Biagio Licata, afferma: “E’ doveroso da parte nostra offrire come omaggio la canzone ‘La Festa di San Calò’ ad una figura storica di grande rilevanza culturale che per la città di Agrigento e per la festa di San Calogero si è speso molto, dedicando diverse canzoni e portandole in giro per il mondo. Ringrazio il coordinatore dell’evento, Carmelo Cantone, per l’opportunità offerta al nostro gruppo”.