I superalcolici per pagare la droga 

Due catanesi di 39 e 38 anni sono stati arrestati dai Carabinieri per spaccio di droga. Nel quartiere di San Cristoforo i militari si sono accorti di un sospetto andirivieni di persone da un appartamento. Irruzione e perquisizione: 20 grammi di cocaina e oltre 5 grammi di crack già divisi in dosi, oltre a un quaderno per la contabilità. Particolare curioso: sono state trovate diverse bottiglie di superalcolici che sarebbero state barattate con la droga, ovvero un mezzo di pagamento alternativo delle sostanze stupefacenti. I due arrestati hanno tentato inutilmente la fuga.