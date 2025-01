I sistemi di pagamento più usati dai casinò

Condividi

Visualizzazioni 212

Andare al casinò è un’attività preminente nel momento in cui si ha il desiderio di vincere e rinforzare, allo stesso tempo, il proprio portafogli. Un processo tutt’altro che facile e automatico.

Oggigiorno i casinò girano soprattutto online e, quando si accede ad un determinato banco virtuale, bisognerebbe conoscere al meglio sia i metodi di riscossione che di pagamento più sicuri, onde evitare di incorrere in qualche spiacevole situazione.

Metodi di pagamento più sicuri per il casinò

Giocare online richiede, in primis, la piena consapevolezza e conoscenza della piattaforma sulla quale si scommette. I metodi di pagamento più diffusi e utilizzati dagli utenti si basano sui circuiti Visa e Mastercard.

Tutto ciò rafforzato dai protocolli di sicurezza che, nel tempo, sono diventati più affidabili e stringenti. I pericoli, tuttavia, sono sempre dietro l’angolo e non vanno sottovalutati. La postepay è un altro metodo di pagamento particolarmente efficace all’interno di un casinò.

Negli ultimi anni prende piede la tendenza di affidarsi ad un portafoglio elettronico quale Paypal, i cui tempi medi di deposito sono altrettanto immediati. Metodo privilegiato di pagamento su canali come Pokerstars, Lottomatica e Sisal. Ci sono, inoltre, giochi che pagano su postepay evolution per poter aumentare la clientela. Postepay evolution è, infatti, un tipo di carta che, soprattutto tra i giovani, è molto diffusa. Garantisce una buona sicurezza e, quindi, le aziende di giochi utilizzano questo strumento.

Poco dietro altri strumenti finanziari di cui usufruire come Skrill e Neteller. Offrono un’ampia gamma di servizi a disposizione dell’utente in grado di produrre trasferimenti di denaro pressoché istantanei.

Quali pagamenti al casinò sono i più veloci

Può capitare di avere abbastanza fretta da voler pagare subito un determinato servizio offerto al e dal casinò. In questo senso la velocità nei pagamenti diventa un aspetto cruciale di cui tenere conto. L’utente vuole ricevere subito le vincite prodotte e non ha alcuna voglia di aspettare.

Vengono in soccorso metodi di pagamento cosiddetti e-wallets come quelli citati in precedenza, Paypal su tutti. Il processo di trasferimento della vincita accumulata sul proprio account di riferimento si concretizza generalmente nel giro di poche ore.

La garanzia di affidabilità e sicurezza è data soprattutto dal fatto che, sfruttando determinati metodi di pagamento, non si condividono in alcun modo i propri dati bancari.

Il casinò, dunque, non saprà mai direttamente con chi ha a che fare dal punto di vista finanziario. Un aspetto che può determinare, indubbiamente, un livello di serenità maggiore per il giocatore di turno.

Qualora non si volesse necessariamente privilegiare l’aspetto sopra citato, la comunicazione dei propri dati bancari tramite, ad esempio, utilizzo carta prepagata consente di ricevere i pagamenti entro un massimo di 48 ore. In questo modo si salta il passaggio di dover trasferire i propri soldi dall’account Paypal al conto personale, tanto per citare un esempio pratico.

I bonifici bancari, spesso e volentieri, sono nemici della velocità nei pagamenti, poiché possono richiedere più tempo del previsto. Molto dipende dalla banca e dalle condizioni contrattuali di riferimento. Tempi di attesa, naturalmente, ridotti di gran lunga se si utilizza l’opzione bonifico istantaneo.

Come pagare con postepay al casinò

Al casinò pagare con la postepay è un metodo efficace per chi intende versare o prelevare senza correre troppi rischi, e anche molto diffuso considerando i milioni di carte postepay che ci sono. Le transazioni sono pressoché sicure. La postepay è, in genere, associata ad una carta prepagata. Evita l’associazione ad una banca e, di conseguenza, il rischio maggiore di poter essere frodati in qualche modo.

Il sistema di sicurezza web con protocollo 3d garantisce un livello di protezione ancora più alto per gli utenti. Il fatto che si associ un numero di telefono personale alla propria carte per autorizzare una qualsivoglia transazione rappresenta un ulteriore fattore di garanzia.

Per pagare con la postepay su un casinò online basta fare login, accedere alla cassa e selezionare la carta prepagata come metodo di pagamento preferito. Una volta indicato l’importo, si procede alla conferma della transazione. In questi casi bisogna fornire numero carta, data di scadenza e codice di sicurezza CVC riportato nel retro.

La stessa procedura la si attua per i prelievi, ma la condizione imprescindibile riguarda la scelta della postepay come metodo di pagamento privilegiato. I tempi di elaborazione del prelievo non vanno oltre i 3 giorni lavorativi. C’è un limite di saldo di 3000 euro di cui tenere conto. In genere è questa la cifra standard per quanto riguarda le carte prepagate.

La crescita delle criptovalute come metodo di pagamento

Si può andare oltre la postepay come semplice metodo di pagamento. Sempre più persone si affidano alle criptovalute per pagare e giocare online. Un metodo non ancora riconosciuto universalmente, e quindi bisogna sempre stare attenti alle truffe anche per quanto riguarda le transazioni in generale come negli ecommerce, ma che prende sempre più piede nelle preferenze.

La criptovaluta, per chi non lo sapesse, è una moneta digitale il cui valore può variare a seconda del prezzo dei bitcoin. Un valore sfumato, di fatto, la cui regolamentazione non è stata ancora inquadrata del tutto.

I bitcoin sono le criptovalute più famose al mondo. In Italia non ci sono molti casinò che accettano questo metodo di pagamento. I primi ad attuare questo tipo di innovazione sono stati CasinoMania e BetNero.

Il via libera non è ancora stato concesso a tutti. La strada sembra ancora lunga, ma c’è uno spiraglio all’orizzonte. La varietà di criptovalute presenti sul panorama internazionale fa sì che tanti casinò esteri stiano proliferando nel fornire le cripto tra le scelte di deposito e prelievo.

In questo modo si allarga in maniera esponenziale la platea di utenti a cui potersi rivolgere. Anche per questo motivo sono aumentate le promozioni e i bonus speciali dedicati solo ed esclusivamente a chi mette in pratica questo tipo di operazione. Inoltre, risulta più facile e veloce pagare, evitando persino la presenza di un intermediario in fase di transazione. Le commissioni sono pari a zero e le banche non possono accedere in alcun modo ai soldi gestiti tramite cripto.