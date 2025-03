“I referti in ritardo”: aumentati a 206 i tumori accertati tardi

Condividi

Si aggrava lo scandalo dei referti istologici attesi per mesi all’Azienda sanitaria provinciale di Trapani. Infatti, smaltendo gli arretrati, sono aumentati a 206 i casi di tumore refertati in ritardo. Peraltro si tratta di esami refertati da altri ospedali siciliani che sono intervenuti a soccorso e in sostituzione dell’Azienda di Trapani, come disposto dal presidente della Regione, Renato Schifani, lo scorso 4 marzo. Nel dettaglio, i pazienti positivi al cancro sono 46 per il 2024 e 160 per il 2025. I campioni prelevati a gennaio e febbraio di quest’anno sono 1.908 e sono stati analizzati nel rispetto del target temporale dei 20 giorni lavorativi nel 98% dei casi, grazie alla rete di intervento allestita dall’assessorato della Salute per scongiurare nuovi ritardi.