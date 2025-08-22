I pompieri spengono un incendio e trovano un uomo carbonizzato

Un uomo di 55 anni, Sebastiano D’Amico, è stato trovato morto dai vigili del fuoco intenti a spegnere un incendio nel Palermitano, a Santa Cristina Gela, in contrada Pianetto. Il corpo è parzialmente carbonizzato. D’Amico, di Belmonte Mezzagno, socio di un acquedotto privato che fornisce acqua per l’irrigazione, è stato rinvenuto vicino a un deposito di attrezzature dopo che i familiari hanno lanciato l’allarme ai carabinieri perché non riuscivano a contattarlo. Sono stati a conoscenza che fosse andato nella zona dove è divampato l’incendio per effettuare dei lavori.
Notizie correlate
-
Incidente, la morte di Lopriore, il cordoglio di ConfcommercioCondividi Visualizzazioni 175 Una delle due vittime dell’incidente stradale a Palermo in via Duca degli Abruzzi è...
-
Ricorso Partito Democratico Raffadali: l’intervento della segretaria Sabrina MangioneCondividi Visualizzazioni 173 A fronte di alcune critiche interne verso l’iniziativa del ricorso del Partito Democratico...
-
Parassiti vivi in oltre 4 tonnellate di pasta, maxi sequestroCondividi Visualizzazioni 211 I Carabinieri del Nas di Catania, durante una verifica igienico – sanitaria in...