I pompieri spengono un incendio e trovano un uomo carbonizzato

Condividi

Visualizzazioni 194

Un uomo di 55 anni, Sebastiano D’Amico, è stato trovato morto dai vigili del fuoco intenti a spegnere un incendio nel Palermitano, a Santa Cristina Gela, in contrada Pianetto. Il corpo è parzialmente carbonizzato. D’Amico, di Belmonte Mezzagno, socio di un acquedotto privato che fornisce acqua per l’irrigazione, è stato rinvenuto vicino a un deposito di attrezzature dopo che i familiari hanno lanciato l’allarme ai carabinieri perché non riuscivano a contattarlo. Sono stati a conoscenza che fosse andato nella zona dove è divampato l’incendio per effettuare dei lavori.