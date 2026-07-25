I Nas a Lampedusa e Pantelleria: sequestrati 300 chili di alimenti e multe per 40 mila euro

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Controlli a tappeto dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo nelle isole di Lampedusa e Pantelleria. Le verifiche, finalizzate a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare, hanno interessato ristoranti, strutture ricettive, attività commerciali e servizi sanitari.

Al termine delle ispezioni sono emerse numerose irregolarità: dagli ambienti non conformi sotto il profilo igienico e strutturale alla mancanza delle autorizzazioni necessarie per la somministrazione di alimenti e bevande, fino alla mancata applicazione delle procedure di autocontrollo previste dal sistema HACCP e all’assenza della corretta tracciabilità dei prodotti alimentari.

A Lampedusa, i militari del Nas, con il supporto della Tenenza dei Carabinieri locale e del personale dell’USMAF di Palermo, hanno accertato irregolarità in diverse attività. Un ristorante è risultato privo della registrazione sanitaria obbligatoria: per la struttura l’Asp ha disposto la sospensione immediata dell’attività.

I controlli hanno riguardato anche alcune imbarcazioni utilizzate per le escursioni turistiche con servizio di ristorazione a bordo. Per ogni unità verificata è stata contestata una sanzione amministrativa di 5.672 euro, con l’ordine di interrompere l’attività considerata abusiva.

A Pantelleria, invece, i Carabinieri del Nas, insieme ai militari della locale Stazione, hanno sequestrato in un supermercato oltre due quintali di prodotti alimentari conservati in condizioni non idonee, alcuni dei quali anche oltre il termine di validità previsto.

Durante gli accertamenti sono state inoltre contestate violazioni ad alcune attività di ristorazione svolte senza autorizzazione all’interno di aziende di enoturismo e in strutture di tipo home restaurant.

Complessivamente l’operazione ha portato al sequestro di circa 300 chili di alimenti, destinati alla distruzione, e all’elevazione di sanzioni amministrative per circa 40 mila euro.

L’attività dei Carabinieri del Nas proseguirà anche nei prossimi mesi con l’obiettivo di tutelare consumatori e turisti e contrastare fenomeni di abusivismo e mancato rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare, soprattutto nelle località ad alta vocazione turistica.