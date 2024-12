“I linguaggi del colore. Il rosso”. L’incontro giovedi al Nicolò Gallo

Condividi

Anche quest’anno la Società Dante Alighieri con il Comitato di Agrigento, in occasione degli Eventi Programmati per il corrente Mese di Dicembre organizza per la giornata del 19 dicembre alle ore 8.30 un INCONTRO CULTURALE sul Tema “I LINGUAGGI DEI COLORI. IL ROSSO” presso l’AUDITORIUM dell’I.I.S.S. Nicolo’ Gallo di Agrigento.

Si inizierà coi brevi saluti istituzionali del Presidente del Comitato di Agrigento della Società Dante Alighieri dott.ssa Enza Ierna.

Condurrà e coordinerà i lavori la Stessa presidente. Si proseguirà coi Saluti del Dirigente Scolastico Giovanna Pisano e del Sindaco Francesco Miccichè.

Seguiranno le Relazioni del Dott. Valerio Landri Direttore della Caritas Agrigento, della dott.ssa Domenica Brancato Direttore Mudia, del Pittore Emiliano Alfonsi, di Don Vincenzo Lombino Docente Universitario.