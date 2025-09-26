I lampedusani scrivono a Claudio Baglioni: “Scendi in campo con la tua voce per la tragedia di Gaza”

Condividi

Visualizzazioni 80

Ecco il teso di una lettera che un gruppo di lampedusani ha inviato a Claudio Baglio affinchè possa far sentire la propria voce su quanto sta accadendo nella striscia di Gaza.

“Caro Claudio,

a scriverti è un gruppo di circa quaranta persone – attivisti, artisti, lavoratori e abitanti di questa isola – che ha deciso di organizzarsi per dare voce, anche da qui, al rifiuto del genocidio in Palestina e della militarizzazione dei nostri territori.

Ci rivolgiamo a te come uomo e come artista che ha saputo accompagnare momenti cruciali della nostra storia collettiva, parlando al cuore di generazioni. Oggi, mentre ti prepari a portare la tua voce e la tua arte a Lampedusa – isola simbolo di approdo, accoglienza ma anche di dolore – sentiamo l’urgenza di chiederti un gesto chiaro.

Viviamo ogni giorno le conseguenze di politiche che disumanizzano, respingono e violano la dignità delle persone. Per questo sentiamo il dovere, come cittadini e come esseri umani, di dire con chiarezza da che parte stiamo. Il nostro pensiero corre a Gaza: lì un genocidio sta cancellando vite, memorie e speranze.

Ti chiediamo, se lo vorrai, di usare la forza della tua voce e il palco che avrai davanti per fare appello alla coscienza del pubblico:

pronunciare parole nette contro il massacro in Palestina,

invitare tutti a un minuto di silenzio in memoria delle vittime.

Se fosse possibile, ti proponiamo anche altri gesti simbolici che per noi avrebbero un grande valore:

concedere un breve spazio a un portavoce del nostro gruppo, perché possa dire insieme a te “Palestina libera”;

proiettare il video del maestro di musica di Gaza, Ahmed Muin Abu Amsha, che ha trasformato persino il rumore dei droni in accompagnamento per cantare con i bambini nelle tendopoli.

Crediamo che anche l’arte, nei momenti più bui, possa farsi strumento di verità. E sappiamo che ogni parola detta nel posto giusto, nel momento giusto, può seminare qualcosa di necessario”.

Con stima e fiducia, Lampedusa per Gaza