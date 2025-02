“I labirinti del male” opera del Gen. Luciano Garofano di scena ad Agrigento mercoledi 5 marzo al Palacongressi contro la violenza sulle donne

Condividi

Dopo aver girato molte città italiane e aver fatto l’ultima tappa proprio nell’altra grande isola, a Sassari, l’opera di teatro didattico LDM_ Labirinti del Male con Luciano Garofano e Giorgia Ferrero arriva finalmente in Sicilia, mercoledì 5 marzo alle ore 10:30 al Palacongressi / Sala Zeus di Agrigento, proprio nell’anno in cui la città siciliana è Capitale Europa della Cultura.

La pièce si basa per la parte scientifica sull’omonimo saggio ‘I labirinti del male. Femminicidio, stalking e violenza sulle donne in Italia’ scritto da Luciano Garofano, generale ex comandante e creatore dei RIS, la polizia scientifica investigativa italiana e Rossella Diaz, pubblicato nel 2013 da Infinito Edizioni. È infatti da oltre dieci anni che l’opera teatrale, rivolta sia a un pubblico studentesco sia adulto, continua a raccontare le storie vere di donne vittime di femminicidio, prede facili, indifese, emarginate, spesso abbandonate da tutti, portando alla luce anche le responsabilità delle istituzioni in questo fenomeno tragico dai numeri drammatici in continua crescita. L’opera è un’approfondita indagine nell’universo della violenza contro le donne e un invito a denunciare, attraverso una veste del tutto inedita per Luciano Garofano, che ci conduce nei drammatici labirinti del male, tra le paure, i silenzi, le ossessioni di relazioni malate. Partendo dall’analisi della realtà, Luciano Garofano parla di stalking, dinamiche familiari, social network, rivelando aspetti nascosti e spesso sottovalutati del problema violenza, fornendo validi strumenti per imparare a riconoscere la violenza, fin dai primi segnali.

In scena con lui la poliedrica attrice Giorgia Ferrero, da sempre attiva sia nel mondo del cinema sia del teatro, diretta nel 2012 dal grande regista Paolo Sorrentino in La Grande Bellezza. La drammaturgia da lei interpretata, che inframmezza gli interventi di Luciano Garofano, è scritta dall’autrice e poeta Elisa Barbieri, nell’intento di trasmettere il potere della cultura come prevenzione della disparità di genere alla base della violenza. L’autrice ha immaginato per Giorgia Ferrero il duplice ruolo di carnefice e di vittima, per raccontare una storia di malvagità e normalità, di incomunicabilità, ossessione e disperazione, mettendo in luce non solo il punto di vista della donna ma anche delineando un ritratto psicologico dell’aggressore.

La regia è firmata dal creativo Alessandro Molinari, direttore artistico di grandi eventi spettacolari internazionali di marchi fashion&beauty, che porta in teatro un approccio innovativo, fondendo con disinvoltura video, azione scenica e intervento didattico.

Il soundtrack musicale, sempre a cura di Molinari, si avvale della collaborazione artistica di Laura Trent, song writer italo americana alle prese con la questione femminile. Un originale intreccio di linguaggi per dire “Basta!” allo scempio subito dalle donne.

Alla rappresentazione parteciperanno le classi delle scuole superiori della città, che avranno modo di partecipare attivamente a un dibattito con gli interpreti e gli autori della pièce dopo lo spettacolo.

Prima dell’inizio dello spettacolo saranno proiettate in sala le opere di arte grafica sul tema della violenza sulle donne elaborate da studenti internazionali di belle arti allievi di Elisa Barbieri.

LDM LABIRINTI DEL MALE

Opera di teatro didattico contro la violenza sulle donne

Mercoledì 5/03/2025 h 10.30

Palacongressi, Sala Zeus Viale Sciascia 52, Villaggio Mosè Agrigento

Con L U C I A N O G A R O F A N O, G I O R G I A F E R R E R O

Regia di A L E S S A N D R O M O L I N A R I

Scritto da E L I S A B A R B I E R I, L U C I A N O G A R O F A N O,

Musiche L A U R A T R E N T, A L E S S A N D R O M O L I N A R I