“I labirinti del male” di Luciano Garofano e Rossella Diaz

Storie vere di donne vittime di femminicidio, prede facili, indifese, emarginate, protagoniste dell’opera di teatro didattico LDM_ Labirinti del Male con Luciano Garofano e Giorgia Ferrero, narrate agli studenti agrigentini

La pièce si basa per la parte scientifica sull’omonimo saggio ‘I labirinti del male. Femminicidio, stalking e violenza sulle donne in Italia’ scritto da Luciano Garofano e Rossella Diaz, pubblicato nel 2013 da Infinito Edizioni. L’opera è un’approfondita indagine nell’universo della violenza contro le donne e un invito a denunciare, attraverso una veste del tutto inedita per Luciano Garofano, che ci conduce nei drammatici labirinti del male, tra le paure, i silenzi, le ossessioni di relazioni malate.

Partendo dall’analisi della realtà, Luciano Garofano parla di stalking, dinamiche familiari, social network, rivelando aspetti nascosti e spesso sottovalutati del problema violenza, fornendo validi strumenti per imparare a riconoscere la violenza, fin dai primi segnali.