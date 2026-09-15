I giovani di Futuro Nazionale guidano il rilancio del territorio

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Seconda giornata Gazebo organizzata sul territorio di Palma di Montechiaro con una Straordinaria partecipazione ed entusiasmante risposta della comunità per il consolidamento del comitato costituente n. 1523 di Futuro Nazionale e la nascita del nuovo movimento Futuro Nazionale Giovani.

Un enorme presenza di giovani ha dato vita a una giornata ricca di confronto politico, culturale e ideologico, una comunità partecipe e incuriosita che ha abbracciato con entusiasmo il nostro progetto per il territorio.



Un vero e proprio risveglio generazionale che trasforma la passione politica in un motore di rigenerazione culturale, ponendo le basi per la nascita della classe dirigenziale del domani.

Il coordinamento di Futuro Nazionale a Palma di Montechiaro guidato dall’ex vicesindaco Giuseppe Todaro e dal vice referente Alessandro Bellanti, insieme ai vertici del movimento giovanile Paolo Salvato, Flavio Cutaia e Giovanni Meli che si arricchisce ufficialmente delle energie dei nuovi membri: Gaetano Cammarata, Rosario Mancuso, Francesco Grassadonio, Gioacchino Salerno, Francesco Sallia, Luigi Cammarata, Luca Burgio, Aldo Bellanti, Giuseppe Balistreri, Salvatore Sacco, Giuseppe Milanese, Gabriele Giganti e Christian Genova.

Un gruppo coeso che non intende limitarsi ad amministrare, ma che punta a costruire una nuova classe politica consapevole, preparata e visceralmente legata alla propria terra. L’obiettivo è tracciare una visione ambiziosa ma solida, riscrivere il futuro economico della città puntando sul turismo e facendo del patrimonio storico, artistico e culturale il fulcro di un rilancio senza precedenti in modo da Trasformare Palma di Montechiaro in una delle mete turistiche ed esperienziali più attrattive, competitive e rinomate dell’intera Sicilia.



Inoltre si cerca di puntare anche sulla Cultura dell’accoglienza: Strutturare una città aperta, dinamica e ospitale, capace di valorizzare le proprie ricchezze e farne una risorsa condivisa.

Tra gli obiettivi del programma anche lo Stop all’emigrazione giovanile, cercando di offrire reali opportunità di crescita, riscatto e lavoro sul territorio, dimostrando che non è più necessario andare via per realizzare le proprie aspirazioni.

Palma di Montechiaro smette di essere spettatrice del proprio destino e con l’energia di questa nuova generazione la città guarda al futuro con la certezza di poter occupare un posto di primo piano nel panorama turistico-culturale ed economico siciliano.