I dissalatori non a giugno ma entro l’anno?

Il presidente della Regione in audizione alla Camera prospetta l’attivazione dei dissalatori di Porto Empedocle, Trapani e Gela entro l’anno. I dettagli sull’intervento di Schifani.

Forse i dissalatori di Porto Empedocle, Trapani e Gela non saranno attivati entro giugno prossimo come annunciato ma, ad ogni modo, entro la conclusione dell’anno. Il presidente della Regione, Renato Schifani, è stato in audizione innanzi alle Commissioni riunite Bilancio e Ambiente della Camera dei deputati, e tra l’altro ha affermato: “Si farà di tutto affinché i tre dissalatori in Sicilia, a Gela, Porto Empedocle e Trapani, fermi da 14 anni, possano essere in funzione almeno entro la fine di quest’anno solare”. Schifani è stato ascoltato nelle vesti di Commissario delegato per la gestione della crisi idrica e degli interventi urgenti.

E sullo stesso argomento ha aggiunto: “I tre dissalatori si è ritenuto che erano troppo costosi dal punto di vista energetico rispetto all’esigenze del territorio. Così ci siamo attivati e abbiamo predisposto l’importo nel Fondo sociale di coesione di 90 milioni di euro per riattivare queste tre aree di dissalazione, e poi, in più, 10 milioni di finanza regionale. Ci siamo confrontati con il governo nazionale e con il commissario nazionale per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua, che gestirà la fase attuativa relativa ai dissalatori. Abbiamo iniziato un percorso abbastanza dinamico e fluido”.

Poi, sull’attuale stato di salute idrica della Sicilia, Schifani ha risposto: “La Regione vive un momento di apparente serenità perché le copiose precipitazioni hanno riempito gli invasi in quantità pari a quelle dello stesso periodo dell’anno scorso. Sono sereno ma attento nello stesso tempo. Abbiamo ridotto i prelievi dalle dighe, realizzato una consistente quantità di pozzi, lavorato sull’eventuale dispendio di acqua, dosato bene le erogazioni. Tutto è stato gestito e continuerà a essere gestito con il massimo rigore anche se dovessimo avere i dissalatori”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)