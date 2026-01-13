I deputati regionali della DC incontrano il presidente Schifani

Condividi

I deputati regionali della Democrazia Cristiana hanno incontrato, questo pomeriggio, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“L’incontro si è svolto in un clima di grande apertura e collaborazione, caratterizzato da un positivo spirito di dialogo e di reciproca disponibilità. Durante la riunione è stata condivisa la volontà di continuare a lavorare insieme con impegno e responsabilità. Nelle prossime ore, d’intesa con il presidente Schifani, verranno assunte le decisioni relative ai prossimi passi da intraprendere”.

Lo dichiara in una nota il deputato on. Carmelo Pace.