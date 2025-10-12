I Carabinieri trovano l’assassino di Paolo Taormina: “Sono stato io, importunava la mia ragazza”

Condividi

Ottimo lavoro dei Carabinieri di Palermo che hanno rintracciato dopo alcune ora l’assassino di Paolo Taormina, il giovane 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa dopo che era intervenuto per sedare una rissa.

Si tratta di Gaetano Maranzano, 28 anni e padre di due figli. Il criminale è stato rintracciato a casa sua in via Nino Geraci. >Una volta braccato non ha esitato un solo istante ad ammettere l’assassinio con la seguente motivazione: “Alcuni mesi fa importunava la mia ragazza…”.

Gli inquirenti stanno verificando la sua versione; durante la perquisizione domiciliare i carabinieri gli hanno trovato addosso una pistola. Non si sa ancora se si tratta della stessa arma usata per l’omicidio. La Procura sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Maranzano ha compiuto un gesto che ha lasciato attoniti gli investigatori. Un’ora dopo l’omicidio l’assassino ha condiviso sulla piattaforma TikTok un contenuto multimediale che lo ritraeva seduto nell’appartamento della fidanzata nel quartiere Uditore. Nel filmato, Maranzano fissa l’obiettivo senza proferire parola, mentre in sottofondo scorre l’audio di una sequenza tratta dalla serie televisiva dedicata alla vita di Salvatore Riina. Nel dialogo si sentono distintamente le battute tra il capomafia corleonese e un rappresentante delle forze dell’ordine che lo arresta per l’assassinio di Michele Navarra. La pubblicazione è diventata subito virale purtroppo con molti “mi piace”.