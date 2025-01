I Carabinieri setacciano Licata, sanzioni , sequestri e denunce

Condividi

Proseguono intensamente i controlli straordinari nel Comune di Licata, organizzati a seguito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi presso la Prefettura di Agrigento. La sinergia tra le diverse forze di Polizia ha permesso di intensificare le attività di monitoraggio del territorio, già dalla sera di venerdì 3 gennaio.



Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, numerosi carabinieri della Compagnia

di Licata e agenti del locale Commissariato di Polizia di Stato, coadiuvati dal Reparto Prevenzione

Crimine di Palermo e dall’unità cinofila del Nucleo di Palermo – Villagrazia, hanno effettuato

verifiche su oltre 340 persone e 150 veicoli.



I risultati delle operazioni includono: 23 contravvenzioni elevate per violazioni del Codice della Strada, tra cui mancata revisione dei veicoli, guida senza patente e inosservanza dell’obbligo di assicurazione di responsabilità civile; ritiro di 4 carte di circolazione, 2 sequestri e 3 fermi amministrativi di autovetture;

Sequestro di una dose di marijuana, rinvenuta in possesso di un minorenne, il quale è stato segnalato

alla Prefettura di Agrigento come assuntore di sostanze stupefacenti; sequestro di due coltelli a serramanico, trovati nella disponibilità di due giovani licatesi, che sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di coltello.



L’intensificazione dei controlli conferma l’impegno congiunto delle forze dell’ordine nel garantire la

sicurezza pubblica e il rispetto della legalità sul territorio.