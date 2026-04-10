I 174 anni della Polizia di Stato ad Agrigento. Tutti i dettagli e i riconoscimenti

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La Polizia di Stato celebra oggi il 174° anniversario dalla sua fondazione. Anche ad Agrigento la ricorrenza è stata onorata con una giornata di celebrazioni e momenti di riflessione sul ruolo delle forze dell’ordine nella società. Nella sede della Questura, il prefetto Salvatore Caccamo e il questore Tommaso Palumbo hanno deposto una corona alla lapide dei Caduti. Poi al Palacongressi si è svolta la cerimonia ufficiale in presenza delle autorità civili, militari e religiose della provincia. Sono stati consegnati riconoscimenti al personale che si è distinto in operazioni di servizio e in attività di particolare rilievo. Hanno partecipato anche alcune rappresentanze di istituti scolastici della provincia, e l’associazione “DonatoriNati Polizia di Stato” di Agrigento, che, in collaborazione con l’autoemoteca Adas, ha organizzato una raccolta di sangue.

Il bilancio dell’attività generale

Persone arrestate 125, fermi (d’iniziativa e disposti dall’autorità giudiziaria) 4, denunciati in stato di libertà 690, persone identificate 51.852, veicoli controllati 21.111, interventi di soccorso pubblico 1.492, posti di controllo effettuati 2.801, controlli domiciliari a persone sottoposte a misure di prevenzione, di sicurezza, cautelari e misure alternative alla detenzione 9.674, contestazioni per violazioni al codice della strada 9.674, sequestri o fermi amministrativi di veicoli 770, armi sequestrate penalmente 228, sequestri di sostanze stupefacenti (valore espresso in chilogrammi) 369, avvisi orali 102, sorveglianze speciali 30, fogli di via obbligatori 84, Daspo 16, ammonimenti 68, Daspo urbano 54, sequestri patrimoniali 1, fotosegnalamenti (Polizia scientifica) 49.841, sopralluoghi (Polizia scientifica) 176, servizi di ordine pubblico predisposti 3.207, eventi sportivi 310, manifestazioni politiche o sindacali 110, grandi eventi e spettacoli pubblici 138, altri servizi di ordine pubblico (commemorazioni, riserve, elezioni, presentazioni di libri) 2.648, assistenza forza pubblica 148, persone identificate e indagate 671, sanzioni amministrative 570.297 euro, veicoli controllati 1.656, controlli a pubblici esercizi 206, controlli esercizi pubblici 213, contestazioni di illeciti amministrativi 148, ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogate 208.000 euro, titolari di attività commerciali segnalati all’autorità giudiziaria 24, passaporti rilasciati 8.162, nulla osta (consolari o questure) 983, dichiarazioni di accompagno per minori 370, autorizzazioni e licenze rilasciate 581, autorizzazioni e licenze revocate o sospese 8, sospensioni di licenze ex articolo 100 Tulps 12, rilascio o rinnovo di porto d’armi 1.986, istanze di porto d’armi respinte 171, revoche di porto d’armi 67, permessi di soggiorno rilasciati 8.417, provvedimenti di allontanamento emessi 223, decreti di respingimento alla frontiera 60, decreti di espulsione 91, decreti di trattenimento nei centri per il rimpatrio 70, ordini di allontanamento dal territorio nazionale 2, accompagnamenti coattivi alla frontiera a seguito di decisione di rimpatrio 52, sbarchi sulla costa e sulle isole Pelagie 961, migranti sbarcati 46.055.

Attività delle articolazioni territoriali

Persone arrestate 8, denunciati in stato di libertà 178, persone identificate 17.492, veicoli controllati 5.534, interventi di soccorso pubblico 847, posti di controllo effettuati 683, controlli domiciliari a persone sottoposte a misure di prevenzione, di sicurezza, cautelari e misure alternative alla detenzione 4.344, contestazioni per violazioni al codice della strada 224, sequestri o fermi amministrativi di veicoli 48, sequestri di stupefacenti (grammi) 3.560.

Denunciati in stato di libertà 14, persone identificate 21.173, veicoli controllati 7.233, interventi di soccorso pubblico 241, posti di controllo effettuati 965, controlli domiciliari a persone sottoposte a misure di prevenzione, di sicurezza, cautelari e misure alternative alla detenzione 3.968, contestazioni per violazioni al codice della strada 169, sequestri o fermi amministrativi di veicoli 19, armi sequestrate penalmente 2, sequestri di stupefacenti (grammi) 204,74.

Persone arrestate 6, denunciati in stato di libertà 242, persone identificate 34.669, veicoli controllati 10.146, interventi di soccorso pubblico 577, posti di controllo effettuati 1.228, controlli domiciliari a persone sottoposte a misure di prevenzione, di sicurezza, cautelari e misure alternative alla detenzione 8.901, contestazioni per violazioni al codice della strada 569, sequestri o fermi amministrativi di veicoli 26.

Persone arrestate 23, denunciati in stato di libertà 74, persone identificate 25.372, veicoli controllati 7.819, interventi di soccorso pubblico 389, posti di controllo effettuati 1.029, controlli domiciliari a persone sottoposte a misure di prevenzione, di sicurezza, cautelari e misure alternative alla detenzione 11.091, contestazioni per violazioni al codice della strada 204, sequestri o fermi amministrativi di veicoli 40, sequestri di stupefacenti (grammi) 5.042,4.

Persone arrestate 24, denunciati in stato di libertà 169, persone identificate 20.241, veicoli controllati 5.527, interventi di soccorso pubblico 691, posti di controllo effettuati 859, controlli domiciliari a persone sottoposte a misure di prevenzione, di sicurezza, cautelari e misure alternative alla detenzione 6.901, contestazioni per violazioni al codice della strada 297, sequestri o fermi amministrativi di veicoli 72, sequestri di stupefacenti (grammi) 683.

Attività ferroviaria e stradale

Persone denunciate in stato di libertà 12, persone segnalate all’autorità amministrativa 2, persone identificate 8.805, veicoli controllati 95, stupefacente sequestrato 0,768 grammi di eroina, pattuglie in servizio negli impianti ferroviari e sulle tratte di competenza 1.252, servizi di scorta a bordo treno 191, contravvenzioni al codice della strada 9, contravvenzioni elevate secondo il D.P.R. 753/80 8.

Persone arrestate 4, persone denunciate 78, contestazioni di infrazioni al codice della strada 22.691, somme introitate 1.423.604 euro, veicoli sottoposti a sequestro 2.005, soccorsi effettuati 1.074, scorte effettuate 86, incidenti stradali rilevati 528, pattuglie impiegate 6.075, patenti sequestrate 593, uffici postali controllati 288, spazi virtuali controllati 96, incontri nelle scuole e progetti 27, perquisizioni eseguite 17, persone segnalate all’autorità giudiziaria per reati contro la persona 68, pedopornografia 10, reati informatici 35, truffe e frodi online 1, altri reati 20, 2.

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Sono stati consegnati i riconoscimenti agli operatori che si sono distinti per coraggio, professionalità e senso del dovere. Undici i premi assegnati tra promozioni per merito straordinario, encomi solenni e lodi.

Promozioni per merito straordinario

L’ispettore Cinzia Caterina Savarino e il vice ispettore Calogero Tiranno si sono distinti per eccezionali capacità professionali e spirito d’iniziativa durante un intervento di soccorso che ha permesso di salvare la vita a un neonato caduto accidentalmente e rimasto gravemente ferito. Con lucidità e competenza hanno praticato manovre di primo soccorso che hanno consentito il ripristino delle funzioni vitali, evitando danni cerebrali permanenti.

Agrigento, 22 maggio 2019.

Il sovrintendente Raffaele Castaldo ha mostrato eccezionali capacità professionali, determinazione e sprezzo del pericolo durante un incendio che aveva coinvolto un edificio abitato. Si è addentrato tra le fiamme e il fumo intenso per trarre in salvo due persone anziane rimaste intrappolate, portandole all’esterno di peso.

Agrigento, 28 novembre 2023.

Encomi solenni

L’ispettore Anselmo Gentile e il sovrintendente Giorgio Romano hanno coordinato un’attività di polizia giudiziaria conclusa con il fermo di cinque persone di nazionalità bengalese e sudanese, accusate di far parte di un’associazione per delinquere dedita a tortura, sequestro di persona a scopo di estorsione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Agrigento, 24 gennaio 2023.

Gli assistenti Salvatore Tondo ed Emilio Iacono Pòllari si sono distinti per prontezza e competenza durante un intervento di soccorso a un uomo colto da malore.

Agrigento, 11 giugno 2025.

Il sovrintendente Massimo Anitra ha partecipato a un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di ventisei persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e altri reati.

Agrigento, 21 febbraio 2023.

L’assistente capo coordinatore Giovanni Croce e l’assistente capo Maurizio Passarello hanno mostrato lucidità e determinazione durante un intervento di soccorso che ha permesso di salvare un bambino in preda a crisi convulsive che gli impedivano di respirare.

Porto Empedocle, 29 ottobre 2022.

L’ispettore Giuseppe Amato si è distinto per professionalità e coraggio durante un vasto incendio che aveva interessato un’ampia zona della provincia di Palermo, conducendo in salvo numerosi residenti.

Palermo, 24 luglio 2023.

Il sovrintendente Giuseppe Mangione ha eseguito un’operazione di polizia giudiziaria conclusa con l’arresto in flagranza di un uomo per detenzione ai fini di spaccio di droga, resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Agrigento, 10 giugno 2023.

L’agente Flavio Magro ha effettuato di iniziativa un intervento di polizia giudiziaria che ha portato all’arresto in flagranza di un pregiudicato per porto abusivo di arma da fuoco clandestina, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Benevento, 3 giugno 2022.

L’ispettore Giuseppe Zambuto ha mostrato elevate capacità professionali e determinazione durante un soccorso pubblico in favore di una donna coinvolta in un grave incidente stradale.

Agrigento, 1 gennaio 2021.

L’assistente capo coordinatore Giovanni Balistreri ha condotto un’attività investigativa che ha permesso di risolvere un duplice omicidio e arrestare i responsabili.

Agrigento, 21 luglio 2020.

Lode

L’ispettore Valerio Di Vita e il sovrintendente Mariano Cipriano hanno partecipato all’operazione che ha portato all’arresto di ventisei persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga.