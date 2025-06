Hostess morta: i magistrati di Vienna negano autopsia, famiglia ricorre

Condividi

L’autorità giudiziaria di Vienna ha deciso che non verrà effettuata l’autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco, la 24enne di origine palermitana da tre anni nella capitale austriaca dove aveva lavorato come hostess per la Lauda Air.

La ragazza è precipitata dal balcone dell’alloggio con cui aveva vissuto col fidanzato, anche lui palermitano, sabato sera.

Un volo che è stato fatale. Aurora è morta lo scorso 23 giugno in ospedale.

La polizia austriaca ritiene che la ragazza si sia suicidata perciò, nonostante l’esposto e i dubbi dei genitori e dei familiari convinti che la 24enne sia stata uccisa, non disporranno l’esame autoptico. La famiglia nominerà però un legale austriaco per impugnare la decisione dopo averne letto le motivazioni.



I genitori della ragazza hanno presentato un esposto anche ai pm di Palermo con cui sono in contatto da giorni, anche se per legge in caso di reati contro cittadini italiani all’estero la competenza a indagare sia della Procura di Roma.

(ANSA)