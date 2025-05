“Ho acquistato l’hashish on line per risparmiare”

Condividi

La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha intercettato in un centro di smistamento a Caltanissetta un pacco sospetto odorante di hashish. Hanno atteso il destinatario nel punto di ritiro indicato, ovvero una tabaccheria. Hanno scoperto dentro il pacco un panetto di hashish di 100 grammi. Il destinatario, un ottico agrigentino di 30 anni, è stato arrestato ai domiciliari. A casa sua il commerciante ha consegnato spontaneamente altri 60 grammi di hashish divisi in 5 ovuli. I finanzieri hanno sequestrato 3 coltelli usati per il taglio. L’ottico ha spiegato di essere un consumatore, e di avere acquistato on line la droga per risparmiare. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha convalidato l’arresto ma non ha applicato alcuna misura cautelare.