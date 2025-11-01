Hashish tra Menfi e Caltabellotta: due condanne

Condividi

Il giudice Dino Toscano del Tribunale di Sciacca ha condannato ad 1 anno e 10 mesi di reclusione, pena sospesa, Giuseppe Maggiore, 26 anni, di Menfi, imputato di cessione di droga, hashish, ad un minore. A casa sua ne sono stati sequestrati 144 grammi. In altro procedimento, il giudice Fabio Passalacqua ha inflitto 8 mesi di reclusione, pena sospesa, a Kalem Chlih, 44 anni, originario del Marocco e residente a Caltabellotta. Nel luglio del 2021 è stato sorpreso su un autobus Palermo-Ribera con 4 involucri contenenti 20 grammi di hashish.