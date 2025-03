Hashish per uso personale: assolto empedoclino

Condividi

La Corte d’Appello di Palermo ha assolto un uomo di 32 anni di Porto Empedocle, imputato di detenzione di droga a fine di spaccio allorchè nel 2021 fu sorpreso dai Carabinieri, a lavoro sulle tracce di un corriere di spedizioni, dopo avere appena ritirato un pacco postale sotto casa contenente un panetto di hashish di 100 grammi. Il 32enne consegnò spontaneamente anche altri 3,5 grammi di hashish e 3,4 grammi di metanfetamina. In primo grado il Tribunale di Agrigento lo ha condannato a 4 anni di reclusione. In Appello il difensore, l’avvocato Giuseppe Aiello, ha ribadito che l’hashish sarebbe stato consumato personalmente dall’imputato, e non spacciato.