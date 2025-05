Hashish, denunciati quattro giovanissimi a Sciacca

Condividi

A Sciacca i poliziotti del locale Commissariato hanno denunciato quattro giovanissimi, tra cui un minorenne di 16 anni, alla Procura della Repubblica di Sciacca e, il minore, alla Procura dei minorenni di Palermo, perché sorpresi in possesso di diverse dosi di hashish per un peso complessivo di 16 grammi. Il controllo, compreso nell’ambito di un programma di pattugliamento serrato del territorio, è stato effettuato in via Marco Polo.