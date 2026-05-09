Hashish ad Agrigento: denunciato un ventenne

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I poliziotti della Squadra Volanti di Agrigento hanno denunciato a piede libero alla Procura un marocchino di 20 anni colto in possesso di hashish in occasione di un controllo in via 25 aprile. La quantità è stata ritenuta destinata allo spaccio e non al consumo personale. Ecco perché all’autorità giudiziaria risponderà di detenzione di droga a fine di spaccio. Il controllo è stato inizialmente diretto a riscontrare la regolare presenza dell’africano in territorio italiano.