Hashish ad Agrigento: denunciato un ventenne

I poliziotti della Squadra Volanti di Agrigento hanno denunciato a piede libero alla Procura un marocchino di 20 anni colto in possesso di hashish in occasione di un controllo in via 25 aprile. La quantità è stata ritenuta destinata allo spaccio e non al consumo personale. Ecco perché all’autorità giudiziaria risponderà di detenzione di droga a fine di spaccio. Il controllo è stato inizialmente diretto a riscontrare la regolare presenza dell’africano in territorio italiano.
Notizie correlate
-
Dalla Regione quasi 12 milioni per l’assistenza agli studenti disabili delle scuole superioriCondividi Visualizzazioni 77 La Regione Siciliana ha stanziato oltre 11,8 milioni di euro per potenziare i...
-
Giovanni Mangione porta la Sicilia nel mondo: successo internazionale a Skopje per il pastry chef agrigentinoCondividi Visualizzazioni 87 Ancora un importante riconoscimento internazionale per Giovanni Mangione, ambasciatore dell’alta pasticceria siciliana nel...
-
Ribera, sbloccato l’iter per l’agri-voltaico: la Regione condannata dal TAR Palermo a pagare le spese legaliCondividi Visualizzazioni 151 Si conclude con esito favorevole per la società Ribera 2 S.r.l. la vicenda...