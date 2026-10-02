Hashish a Sciacca: denunciato ventenne

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A Sciacca un ventenne egiziano è stato denunciato a piede libero alla Procura dai Carabinieri. All’autorità giudiziaria risponderà di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio. E’ stato sottoposto a controllo e perquisizione in via Gaia di Garaffe. I militari lo hanno colto in possesso di 20 grammi di hashish. L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio svolta dalle forze dell’ordine per contrastare la detenzione e lo spaccio di droga. L’hashish è stato sequestrato.