Hashish a San Giovanni Gemini, arrestato quindicenne

I Carabinieri della Compagnia di Cammarata hanno arrestato a San Giovanni Gemini un 15enne per detenzione di droga a fine di spaccio. Lui è stato sorpreso in possesso di 13 grammi di hashish, divisi in 7 dosi. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, in presenza dei genitori, sono stati rinvenuti altri 67 grammi di hashish divisi in 38 dosi, un bilancino di precisione e coltelli con residui di sostanza e materiale per il confezionamento. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Palermo, che ha disposto l’accompagnamento del giovane al centro di prima accoglienza “Malaspina” in attesa dell’udienza di convalida.