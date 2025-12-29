Hashish a Ribera: un arresto

A Ribera i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un immigrato dalla Tunisia sorpreso in possesso, nascosti nel giubbotto, di tre panetti di hashish per un peso complessivo di 285 grammi. L’africano è stato trasferito nel carcere di Sciacca in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. L’operazione dell’Arma rientra in un quadro più ampio di attività investigative. L’indagato è assistito dall’avvocato Giuseppe Tramuta.
