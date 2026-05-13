Hantavirus, tutti negativi i test in Italia, compreso Messina: nessun caso confermato

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Arrivano rassicurazioni dal Ministero della Salute sui recenti casi sospetti di Hantavirus monitorati in Italia. Tutti gli esami virologici effettuati nelle ultime ore hanno dato esito negativo, compresi quelli eseguiti sui pazienti posti in isolamento precauzionale tra Milano, Roma e Messina.

Tra i casi controllati c’era un turista britannico rintracciato dopo un viaggio sul volo Sant’Elena-Johannesburg. Gli accertamenti svolti nel capoluogo lombardo hanno escluso la presenza del virus, così come nel caso dell’accompagnatore che aveva viaggiato con lui nel nostro Paese.

Negativi anche i risultati relativi a un giovane calabrese sottoposto a isolamento fiduciario e a una donna argentina ricoverata al Policlinico di Messina per una sospetta polmonite. La paziente, 49 anni, proveniva da un’area considerata endemica per l’Hantavirus ed era stata immediatamente trasferita in biocontenimento già dal suo arrivo al Pronto soccorso lo scorso 10 maggio.

L’ospedale siciliano ha spiegato che la donna non aveva riferito contatti con persone contagiate né con i casi registrati sulla nave da crociera collegata all’allarme sanitario. Nonostante ciò, per maggiore cautela, il caso è stato sottoposto all’attenzione dello Spallanzani di Roma che ha confermato la negatività del test.

Il Ministero della Salute ribadisce infine che il livello di rischio legato all’Hantavirus resta molto basso in Europa e quindi anche in Italia.