Guidano con il cellulare nell’orecchio e senza casco: la Polizia Locale ritira 12 patenti

Parlavano al telefono tranquillamente mentre erano alla guida dei propri scooter. Alcuni di questi erano anche senza casco.

La Polizia Locale di Agrigento ha stretto la morsa ed ha ritirato 12 patenti nel giro di pochi giorni. Sanzione per tutti di 250 euro e 5 punti decurtati dalla patente.

Tutte le patenti sono state ritirate nell’immediato e inviate alla Prefettura di Agrigento per la sospensione prevista di 15 giorni. Due mesi in caso di recidività.

Gli stessi agenti hanno anche beccato un taxista che portava a bordo la gente senza avere attivato il tassametro. Per il conducente quasi 200 euro di multa, sospensione dell’attività per 30 giorni e il conseguente fermo della autovettura.