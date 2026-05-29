Guida ubriaco per le strade di Licata: fermato dai carabinieri, era positivo all’alcol test

I carabinieri lo hanno notato mentre procedeva in maniera pericolosa lungo il Rettifilo Garibaldi, nel centro di Licata. L’auto sbandava vistosamente da una corsia all’altra, attirando immediatamente l’attenzione dei militari dell’Arma che hanno deciso di intervenire per effettuare un controllo.
Alla guida dell’utilitaria c’era un uomo di 35 anni residente a Palma di Montechiaro. Sottoposto all’alcol test, il conducente è risultato avere un tasso alcolemico superiore di circa tre volte rispetto ai limiti previsti dalla legge.
Per il trentacinquenne è così scattata la denuncia a piede libero con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. I carabinieri hanno inoltre disposto il ritiro immediato della patente di guida.
Particolare che ha aggravato ulteriormente la vicenda è il fatto che l’uomo svolga la professione di autista di autobus.