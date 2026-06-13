Guida in stato di ebbrezza, il Tribunale dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto

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Si conclude con una pronuncia favorevole all’imputato un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza che si è svolto davanti al Tribunale di Agrigento. Il giudice ha infatti riconosciuto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, accogliendo le argomentazioni difensive e respingendo, di fatto, la richiesta di condanna avanzata dalla Procura.

Il caso riguardava un automobilista accusato di guida in stato di ebbrezza alcolica rientrante nella cosiddetta fascia intermedia prevista dal Codice della strada, aggravata dalla commissione del fatto in orario notturno. Nel corso del processo, il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna dell’imputato a otto mesi di arresto e al pagamento di un’ammenda pari a 600 euro.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Santina Lattuca del Foro di Agrigento, ha invece sostenuto la sussistenza dei presupposti necessari per l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto, evidenziando le circostanze concrete della vicenda e l’assenza di elementi tali da giustificare una risposta sanzionatoria particolarmente afflittiva.

Dopo avere esaminato gli atti e valutato le caratteristiche del caso specifico, il Tribunale ha ritenuto fondate le tesi difensive, dichiarando l’imputato non punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del Codice penale. Si tratta di una disposizione che consente al giudice di escludere la punibilità quando l’offesa arrecata risulta di particolare tenuità e il comportamento dell’autore non può essere considerato abituale.

La decisione assume rilievo perché interviene in una materia particolarmente delicata come quella della sicurezza stradale, nella quale l’accertamento della responsabilità penale viene sempre valutato con particolare attenzione. Tuttavia, l’ordinamento consente al giudice di tenere conto delle peculiarità del singolo episodio, verificando se la condotta presenti caratteristiche tali da rendere sproporzionata l’applicazione della sanzione penale.

La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non equivale a una formula assolutoria piena. L’istituto, infatti, presuppone l’esistenza del fatto e la sua rilevanza penale, ma consente di escludere la pena quando il disvalore concreto della condotta viene ritenuto minimo e compatibile con i requisiti stabiliti dalla legge.

Con questa pronuncia, il Tribunale di Agrigento ha quindi riconosciuto che il caso esaminato presentava le condizioni richieste dalla normativa per l’applicazione della causa di non punibilità, accogliendo integralmente la linea difensiva sostenuta dall’avvocato Santina Lattuca.