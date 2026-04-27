Guida contromano e ubriaco sulla SS640: fermato dalla polizia un 30enne agrigentino

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Notte ad alta tensione lungo la SS640, nei pressi della rotatoria degli Scrittori, dove un uomo di circa trent’anni ha percorso diversi metri in contromano, mettendo seriamente a rischio la sicurezza stradale.

L’automobilista, alla guida di una Fiat Grande Punto, ha imboccato la carreggiata nel senso opposto di marcia, proseguendo per alcune centinaia di metri. Solo una fortunata coincidenza ha evitato il peggio: in quel momento, infatti, non sopraggiungevano altri veicoli, fatta eccezione per una pattuglia della polizia che è intervenuta immediatamente, riuscendo a bloccarlo.

Dopo il fermo, gli agenti hanno sottoposto il conducente all’alcol test, che ha evidenziato un livello di alcol nel sangue pari a quattro volte oltre il limite consentito dalla legge.

Per il trentenne è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Le forze dell’ordine hanno inoltre disposto la sospensione della patente e l’applicazione di una sanzione amministrativa particolarmente pesante.