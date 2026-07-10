Guardia di finanza, Lombardi nuovo comandante regionale in Sicilia

Condividi

Visualizzazioni 131

Cambio ai vertici delle Fiamme Gialle siciliane: il generale di divisione Stefano Lombardi ha assunto il comando regionale della Guardia di finanza, subentrando al generale Roberto Manna. La cerimonia di avvicendamento si è svolta nella caserma “Giuseppe Cangialosi” di Palermo in presenza del comandante interregionale dell’Italia Sud Occidentale, generale Francesco Mattana, e delle autorità istituzionali. Manna, dopo due anni in Sicilia, assumerà l’incarico di comandante regionale in Campania. Ha ringraziato i finanzieri siciliani per il lavoro svolto nella tutela della legalità economico-finanziaria. Lombardi lavorerà in Sicilia dopo avere diretto il Comando Tutela Economia e Finanza e dopo una lunga esperienza maturata in incarichi operativi e al Comando generale.