Guardia di Finanza Licata: da Di Franco a Lombardo

A Licata alla Tenenza della Guardia di Finanza è in pensione, al compimento oggi dei 60 anni, il comandante luogotenente Giuseppe Di Franco, di Palma di Montechiaro. Al suo posto si insedia Natale Lombardo, 56 anni, luogotenente, anche lui di Palma di Montechiaro, per oltre 20 anni in servizio nel Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Agrigento, dove anche Di Franco ha lavorato prima di assumere il comando di Licata nel 2023. Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, colonnello Gabriele Baron, rivolge gratitudine a Giuseppe Di Franco e augura buon lavoro a Natale Lombardo.
